Синоптик рассказал, когда автомобилисты в Москве смогут сменить резину

Москвичи смогут сменить резину на летнюю через неделю. Об этом РБК сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В ближайшие 10 дней ничего экстремального не предвидится. Потепление было очень резким, рекордно резким. Фантастически быстро практически за три недели сошел снег. Этот март стал самым теплым за весь период наблюдений», — сказал Шувалов.
Ранее синоптик рассказывал, что за первые дни марта высота снежного покрова уменьшилась на 30%: «По данным метеостанции ВДНХ, с 72 до 50 см».
ЦОДД (Центр организации дорожного движения правительства Москвы) во избежание аварий рекомендует переходить с зимней резины на летнюю, когда среднесуточная температура воздуха будет выше 5−6 градусов.
