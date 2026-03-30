В Красноярске полиция ищет «зацеперов», прокатившихся на автобусе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Госавтоинспекция устанавливает личности двух парней, которые зацепились за заднюю часть автобуса № 43 и проехали так несколько десятков метров по Красрабу.

Видео с их действиями появилось в соцсетях. Сейчас проводится проверка.

Такие действия считаются опасными и могут повлечь административную или даже уголовную ответственность, сообщили в МВД по краю.

Полиция призывает родителей проводить с детьми профилактические беседы и объяснять, что подобные «развлечения» могут привести к серьезным травмам.