Лишенная прав автоледи из Николаевки арендовала машину и поехала пьяной

В Смидовичском районе сотрудники ДПС задержали 27-летнюю жительницу Николаевки, которая, несмотря на лишение водительских прав, не побоялась сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел на въезде в поселок, когда инспекторы обратили внимание на автомобиль «Тойота Пассо». Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Нарушительница привлекла внимание полицейских непристегнутым ремнем безопасности и неработающей подсветкой заднего номера. Кроме того, по внешним признакам девушка явно находилась в нетрезвом виде. Когда ей предложили пройти медицинское освидетельствование, автолюбительница отказалась. Машину пришлось изъять на спецстоянку.
Как выяснилось при проверке документов, в прошлом году эта же 27-летняя жительница Николаевки уже была лишена прав на управление транспортом на 19 месяцев. Сама нарушительница призналась, что арендовала автомобиль и, выпив, поехала с заправки домой, где ее и остановили сотрудники полиции.
Теперь в отношении девушки, помимо ряда административных материалов за нарушения ПДД, возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
