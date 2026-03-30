СК заявил об извлечении тел погибших из братской могилы в ЛНР

Сотрудники Следственного комитета России начали извлекать тела мирных граждан, погибших от действий ВСУ, из массового захоронения у поселка Лесная Дача под Северодонецком.

Источник: РБК

Сотрудники Следственного комитета России начали извлекать тела мирных граждан, погибших от действий ВСУ, из массового захоронения у поселка Лесная Дача под Северодонецком. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В первый день специалисты извлекли из захоронения 12 тел, для идентификации их личности и установления причин смерти назначены экспертизы.

По данным СК, всего в могиле обнаружено около 260 тел с пулевыми и осколочными ранениями, минно-взрывными травмами и отсутствующими конечностями. По оценкам сотрудников ведомства, там могут находиться порядка 300 тел.

Работы проводятся в рамках расследования уголовного дела о применении запрещенных методов в вооруженном конфликте (ч. 1, 2 ст. 356 Уголовного кодекса) и геноциде (ст. 357).

Как отметили в публикации, до 2022 года Северодонецк находился под контролем ВСУ.

