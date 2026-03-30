Российские кинотеатры начали показывать фильм «Проект “Конец света” с Райаном Гослингом

В отличие от коллег по комедийной сфере Тодда Филлипса и Крейга Мейзина, которые переключились с «Мальчишников в Вегасе» и «Очень страшного кино» на «Джокеров» и «Чернобыли», Лорд и Миллер про свои корни здесь забывать не намерены — и все бы ничего, но их юмор сильно контрастирует с окружающим космическим пафосом, никак в него не вписываясь, что сильно мешает подключиться к истории Грейса и Рокки на эмоциональном уровне. Для кино, претендующего на наследие Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса, это практически смертельный диагноз. Причем дело именно в Лорде и Миллере: других подозреваемых в таком интонационном раздрае попросту нет. Тут даже не выйдет сослаться на то, что неуместный и чрезмерный юмор продиктован самой фигурой Грейса, преодолевающего в таких экстремальных условиях свою инфантильность и одиночество.