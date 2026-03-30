Калининградские акробаты завоевали серебро и бронзу первенства России

В Нижнем Новгороде состоялось первенство России по спортивной акробатике. В числе 350 сильнейших юных спортсменов из 27 регионов страны были и представители Калининградской области. Как сообщает пресс-служба областного минспорта, наши акробаты завоевали серебро и бронзу состязаний.
Калининградский квартет — Илья Стальмаков, Артем Слесаренко, Марк Макаренко, Егор Сухомлинов — занял третье место, немного уступив спортсменам из Воронежской области. Победителем в этой номинации стала четверка из Подмосковья. Калининградцы получили также и серебро за балансовые упражнения, опередив соперников из Воронежской области.
Победители получили право участвовать в первенстве мира, которое пройдет в Италии в сентябре.