Опубликованы фотографии с выставки «Ты любовь моя — хоккей!» в «Рекорде»

В Нижнем Новгороде в ЦК «Рекорд» открылась выставка Андрея Верещагина «Ты любовь моя — хоккей!». На картинках изображены символы разных эпох — Валерий Харламов, Александр Овечкин, а также истории нижегородских хоккейных клубов. Особое место в экспозиции занимают работы, посвященные ХК «Торпедо».
Автором работ выступил художник и философ, создатель направления «Тринитаризм Арт» Андрей Верещагин. Он стоит на коньках с пяти лет и до сих пор играет в любительский хоккей. Выставка будет работать до 10 мая 2026 года. Вход свободный.
6+
