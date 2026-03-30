Когда в Воронеже отключат отопление?

Среднесуточная температура воздуха в городе достигла +8°.

Отопление в домах и учреждениях Воронежа планируют отключить в четверг, 2 апреля. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в понедельник, 30 марта.

Завершение отопительного сезона связано с тем, что в течение прошедших выходных среднесуточная температура воздуха в столице Черноземья составила +8°. В дальнейшем, по прогнозам синоптиков, она будет только расти.

В преддверии завершения отопительного сезона глава города поручил управлению ЖКХ подготовить все необходимые для этого документы.

Сразу после прекращения подачи тепла специалисты ресурсоснабжающих организаций начнут обследовать сети тепло- и водоснабжения для подготовки к будущей зиме.

Напомним, что отопительный сезон стартовал в Воронеже с 1 октября. При этом тепло в детских садах, школах, больницах и других учреждениях появилось на два дня раньше — 29 сентября. Предыдущий отопительный сезон был завершён 17 апреля 2025 года.