Когда в Воронеже отключат отопление?

Напомним, что отопительный сезон стартовал в Воронеже с 1 октября. При этом тепло в детских садах, школах, больницах и других учреждениях появилось на два дня раньше — 29 сентября. Предыдущий отопительный сезон был завершён 17 апреля 2025 года.