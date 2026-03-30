Сбой в работе MAX зафиксировали в Ростове 30 марта

Сбой в работе MAX зафиксировали в Ростовской области. Некоторое время отмечались сложности с просмотром и загрузкой медиа в мессенджере.
По данным портала сбой.рф, сообщения о нестабильной работе принимали с 8:45 утра и примерно до полудня.
При этом говорить о массовом сбое нельзя, потому что жалобы поступали не от всех пользователей. Сколько именно людей столкнулись с проблемной загрузкой в мессенджере, неизвестно.
На портале также указано, что о проблемах сообщали не только в Ростовской области. Подобная информация также фиксировалась от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
