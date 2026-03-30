С начала года в Калининградскую область ввезли 100 тонн сухофруктов из Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана и Чили

С начала года в Калининградскую область импортировали почти 100 тонн сухофруктов. Продукцию везли из Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана и Чили. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
Сотрудники ведомства проконтролировали ввоз импортных сухофруктов. На территорию региона товар доставили в сопровождении фитосанитарных сертификатов автомобильным транспортом. После лабораторных испытаний продукцию допустили к реализации на территории региона.
Ранее в ведомстве сообщали, что с начала года в регион ввезли 12 тысяч тонн фруктов и овощей. Продукцию поставляли из Бразилии, Зимбабве, ЮАР, Турции, Египта, Израиля, Марокко, Чили, Китая и так далее. Стоит отметить, что в январе — марте 2025 года в регион ввезли 10 тысяч тонн овощей и фруктов. В 2026-м показатель вырос на 20%.