Доставка пострадавшего нижегородца в больницу стоила его обидчику 380000 рублей

Деньги, потраченные на услуги санавиации, с гражданина взыскали через суд.

Источник: Живем в Нижнем

Кулебакская городская прокуратура добилась взыскания 380 тысяч рублей, потраченных на санитарную авиацию, в бюджет Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Как стало известно, в результате действий одного гражданина здоровью другого был причинен тяжкий вред. Пострадавшего потребовалось срочно доставить из Кулебак в Нижний Новгород. Для транспортировки в медучреждение столицы ПФО пришлось задействовать санавиацию, ее оплатил региональный бюджет.

В целях защиты интересов государства прокуратура потребовала взыскать с ответчика выделенные казной средства. Суд поддержал иск и обязал гражданина отдать 380 тысяч рублей за доставку пострадавшего от его действий в нижегородскую больницу.

Денежные средства выплачены в полном объеме.

Ранее мы писали, что с бывшего начальника управления Минграда Нижегородской области взыскали 9,5 млн рублей. Экс-чиновник не смог доказать законность получения денег, на которые, в том числе, он приобрел квартиру своему родственнику.