Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми возбудили дело против подростков, сжигавших палки в Вечном огне

В Перми возбудили дело в отношении подростков, сжигавших палки в Вечном огне.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 30 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после истории с пермскими подростками, которые сжигали палки в пламени Вечного огня, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в Мотовилихинском районе Перми на территории мемориального комплекса, являющегося объектом культурного наследия народов России регионального значения, подростки сели вокруг пламени «Огня Вечной Славы» и сжигали в нем ветки деревьев.

«По данном факту следственным отделом по Мотовилихинскому району города Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества — ред.)», — рассказали в ведомстве.