Сбербанк и ВТБ с 1 апреля снизят ставки по рыночной ипотеке

«С 1 апреля “Сбер” снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентных пункта (п.п.) при первоначальном взносе от 20,1 до 50%. Минимальные ставки на “Домклик” составят от 15,7% на покупку первичного жилья, от 16% на покупку вторичного и от 17,6% — по программе “Строительство жилого дома” (все программы без господдержки)», — уточняется на сайте банка.