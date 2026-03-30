Сбербанк и ВТБ с 1 апреля снизят ставки по рыночной ипотеке

С 1 апреля 2026 года Сбербанк снизит ставку по рыночной ипотеке на вторичное жилье до 16%, сообщила организация.
«С 1 апреля “Сбер” снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентных пункта (п.п.) при первоначальном взносе от 20,1 до 50%. Минимальные ставки на “Домклик” составят от 15,7% на покупку первичного жилья, от 16% на покупку вторичного и от 17,6% — по программе “Строительство жилого дома” (все программы без господдержки)», — уточняется на сайте банка.
Также банк снизил ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» на 1 п.п.
Директор департамента «Домклик» Алексей Лейпи отметил, что за год средневзвешенная ставка Сбербанка снизилась почти на 10 п.п. Это позитивно отразилось на динамике выдачи ипотеки.
«Растущий спрос на базовую ипотеку продолжается и в 2026 году. По итогам неполного первого квартала 2026 года выдачи рыночной ипотеки превысили 191 млрд руб., что почти в 4 раза больше, чем за первый квартал 2025 года», — пояснил Лейпи.
Кроме того, ставку по рыночной ипотеке с апреля снизит ВТБ на 1 п.п., говорится в сообщении, поступившем в РБК. Теперь с 1 апреля 2026 года минимальные ставки с учетом скидок на покупку квартир на первичном и вторичном рынках составят 18,9% годовых, а на рефинансирование ипотечных кредитов — 18,6%.
«Смягчение ключевой ставки формирует устойчивый тренд на повышение доступности розничных кредитов. Учитывая социальную важность ипотеки, мы приняли решение снизить ставки сразу на процент — сильнее, чем ЦБ снизил ключевую ставку. Новые условия открывают “окно возможностей” для заемщиков, особенно тем, кто долго копил на депозитах на первый взнос», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.
Ранее сообщалось, что средние ставки по рыночной ипотеке пока не демонстрировали существенных изменений после снижения ключевой ставки. Несмотря на позитивный сигнал, радикальных изменений на рынке недвижимости аналитики пока не ожидают, а снижение ипотечной ставки на 0,5 п.п. пока не сделает кредиты на жилье доступнее для россиян.
