В Перми власти Мотовилихинского района через суд добиваются сноса кафе «Ретро»

По делу о сносе пристройки к зданию на улице 1905 года, 6 в Перми Арбитражным судом Прикамья назначена дополнительная пожарно-техническая экспертиза. В спорной пристройке располагается кафе «Ретро», которую администрация Мотовилихинского района пытается признать незаконной, следует из электронной картотеки арбитражных дел.
Районная администрация подала в суд на индивидуального предпринимателя Рината Валеева осенью 2025 года. Власти требуют демонтировать незаконную пристройку площадью около 55 кв. м за счет владельца в течение месяца и вернуть зданию первоначальный вид.
Мэрия добилась назначения дополнительной пожарно-технической экспертизы. Ее проведет «Судебно-экспертное учреждение ФПС “Испытательная пожарная лаборатория” по Кировской области: эксперт проверит, соответствует ли здание требованиям пожарной безопасности.
Срок экспертизы — 90 рабочих дней, завершить ее должны до 30 ноября 2026 года. Стоимость составляет 150 тысяч рублей, оплата возложена на администрацию Мотовилихи. Производство приостановлено до получения заключения.