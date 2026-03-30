Две яркие кометы смогут увидеть жители Крыма в апреле

Крымчане смогут увидеть сразу два редких небесных явления в апреле. Об этом «Крымской газете» рассказал астроном Сергей Назаров.
Речь идет о кометах C/2026 A1 (MAPS) и C/2025 R3 (PANSTARRS). По прогнозам ученых, они будут достаточно яркими, чтобы разглядеть их без телескопа.
«Кометы ведут себя непредсказуемо, но мы ожидаем, что они станут видимыми невооруженным глазом», — пояснил Назаров.
Правда, есть одно условие — наблюдать нужно будет вдали от городской засветки.
Первую комету C/2026 A1 (MAPS) можно будет увидеть 4,5 и 6 апреля. Лучше всего она будет видна сразу после захода солнца на западном горизонте.
Вторая комета C/2025 R3 (PANSTARRS) появится позже — примерно с 17 по 20 апреля. Ее стоит искать на утреннем небе на фоне созвездия Пегас.
