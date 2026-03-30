Ежедневный мониторинг состояния Чкаловской лестницы организовали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде организован ежедневный мониторинг состояния Чкаловской лестницы из-за аномального количества снега, выпавшего минувшей зимой. Об этом ИА «Время Н» сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.
По итогам мониторинга будет принято дальнейшее решение о том, как поддерживать конструктив лестницы в надлежащем состоянии.
В ноябре 2025 года на контроль специалистов было взято техническое состояние арки Чкаловской лестницы из-за грузовиков, проезжающих под ней. Они постоянно задевали своды арки верхней частью кузова. Следствием таких ударов стало нарушение целостности штукатурного слоя и попадание влаги в поврежденные участки.
Напомним, что склон на Зеленском съезде продолжают обследовать из-за риска повторного схода грунта.