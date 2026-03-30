31 марта жители левобережья Красноярска будут испытывать проблемы с водой

Завтра, 31 марта, с 10 до 19 часов в нескольких десятках зданий левобережного красноярского микрорайона Мясокомбинат будет понижено давление холодной воды. В течение дня рабочие займутся подключением строящегося жилья на улице Калинина к общегородской системе водоснабжения. Проблемы с холодной водой возможны по следующим адресам: ул. Норильская, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 60 (жилые дома); ул. Норильская, 7, 7 стр. 7, 7 стр. 8, 9, 9 г, 9/25, 9/20, 9 стр. 11, 9 стр. 14, 11, 11 стр. 1, 11 стр. 2, 11 стр. 6, 31, 31 стр. 3, 31 стр. 4, 31 стр. 5, 31 стр. 6, 31 к. 1 (административные здания); ул. Гросовцев, 2, 3; ул. Острожная, д. Минино, д. Бугачево, СНТ «Заимка», ДНТ «Шамони», Кемпинг «Дрокино» (частный сектор). Жителям стоит запастись водой для питья и приготовления пищи, а также для санитарных нужд.