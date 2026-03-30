Железногорца приговорили к обязательным работам и лишили мопеда из-за пьяной езды

В Железногорске суд вынес приговор местному жителю за пьяную езду на мопеде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Установлено, что 16 июля 2025 года сотрудники ДПС на улице одного из садовых товариществ в Железногорске остановили пьяного водителя мопеда. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения с использованием алкотестера, а также от медицинского освидетельствования.
Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Ему назначили 200 часов обязательных работ и на 2 года 6 месяцев лишили права управлять транспортными средствами. Также судом на основании п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискован мопед правонарушителя.
Приговор не вступил в законную силу.
В суде добавили, что ранее мужчина уже привлекался к административному наказанию за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
