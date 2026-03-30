Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Железногорца приговорили к обязательным работам и лишили мопеда из-за пьяной езды

В Железногорске суд вынес приговор местному жителю за пьяную езду на мопеде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Установлено, что 16 июля 2025 года сотрудники ДПС на улице одного из садовых товариществ в Железногорске остановили пьяного водителя мопеда. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения с использованием алкотестера, а также от медицинского освидетельствования.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Ему назначили 200 часов обязательных работ и на 2 года 6 месяцев лишили права управлять транспортными средствами. Также судом на основании п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискован мопед правонарушителя.

Приговор не вступил в законную силу.

В суде добавили, что ранее мужчина уже привлекался к административному наказанию за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.