В апреле в Калуге проведут «Космические выходные»

«Космические выходные в Калуге» пройдут 11 и 12 апреля, сообщили в областном министерстве культуры. Событие позволит гостям лучше познакомиться с городом, что соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Программа праздничных выходных включает тематические мероприятия от Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, кинопоказы и творческие встречи Международного кинофестиваля «Циолковский», театрализованные представления, экскурсии и другие активности для всей семьи. А любители спорта смогут присоединиться к забегу «Первый полет».
Уточним, что мероприятие станет центральным на Неделе космоса, приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина. Она стартует уже 6 апреля.
