Более половины браков с иностранцами в Беларуси заключены с россиянами

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Почти 62% браков, зарегистрированных в Беларуси с иностранцами, заключаются с российскими гражданами, такие данные содержатся в обзоре Белстата, опубликованном ко Дню единения народов Беларуси России.

Источник: Sputnik.by

«В 2025 году более половины брачных союзов, зарегистрированных с иностранными гражданами, составляли браки с гражданами Российской Федерации», — отметили в комитете.

Так, по данным Белстата, доля браков с российскими гражданами в общем количестве союзов с иностранцами в прошлом году составила 61,7%, это на 1,2% больше, чем было в 2024-м.

В прошлом году 1209 белорусок вышли замуж за российских мужчин, а 1006 белорусских мужчин выбрали себе в жены россиянок.

Помимо этого, в 2025 году на территории Беларуси было заключено 40 браков, в которых и жених, и невеста были гражданами России.