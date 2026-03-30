Более половины браков с иностранцами в Беларуси заключены с россиянами

«В 2025 году более половины брачных союзов, зарегистрированных с иностранными гражданами, составляли браки с гражданами Российской Федерации», — отметили в комитете.
Так, по данным Белстата, доля браков с российскими гражданами в общем количестве союзов с иностранцами в прошлом году составила 61,7%, это на 1,2% больше, чем было в 2024-м.
В прошлом году 1209 белорусок вышли замуж за российских мужчин, а 1006 белорусских мужчин выбрали себе в жены россиянок.
Помимо этого, в 2025 году на территории Беларуси было заключено 40 браков, в которых и жених, и невеста были гражданами России.