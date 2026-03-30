Продажу пива не возобновят на нижегородских стадионах

Пиво не вернется на нижегородские стадионы. Минздрав РФ заблокировал законопроект, который разрешает продавать пиво во время матчей. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Ограничения коснутся и нижегородских стадионов. Ключевой аргумент, который приводят в Минздраве, — продажа пенного на стадионах во время спортивных мероприятий приведет к росту популярности этого напитка.
Также в ведомстве отметили, что продажа пива также повлечет за собой рост алкоголизации общества.
Напомним, что запрет на продажу пива во время спортивных матчей был введен с 2005 года, но в ВИП-зонах свободно продают не только пиво, но и крепкий алкоголь.
