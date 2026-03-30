Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажу пива не возобновят на нижегородских стадионах

В Минздраве РФ отметили, что продажа пива также повлечет за собой рост алкоголизации общества.

Пиво не вернется на нижегородские стадионы. Минздрав РФ заблокировал законопроект, который разрешает продавать пиво во время матчей. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

Ограничения коснутся и нижегородских стадионов. Ключевой аргумент, который приводят в Минздраве, — продажа пенного на стадионах во время спортивных мероприятий приведет к росту популярности этого напитка.

Также в ведомстве отметили, что продажа пива также повлечет за собой рост алкоголизации общества.

Напомним, что запрет на продажу пива во время спортивных матчей был введен с 2005 года, но в ВИП-зонах свободно продают не только пиво, но и крепкий алкоголь.

В Нижегородской области продолжают ужесточать контроль за продажей алкоголя. Недавно было принято решение алкоголя пересмотреть критерии контроля продаж.