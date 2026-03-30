Эксперты: чего удалось достичь США спустя месяц после начала военной операции против Ирана

Американская военная операция «Эпическая ярость» (Epic Fury), направленная против Ирана, продолжается уже месяц. Несмотря на то что первый этап прошел не по сценарию Вашингтона, США перехватывают стратегическую инициативу и готовятся к наземной фазе конфликта, пишет телеграм-канал «Военный оптимист».
Эксперты полагают, что изначальный план США базировался на рискованных допущениях, основанных на физическом устранении руководства Ирана и смене режима через внутренние волнения. Однако этот сценарий провалился, после чего администрация Дональда Трампа приняла решение о повышении ставок и переходе к жесткому военному решению.
Как отмечает «Военный оптимист», Вашингтону удалось консолидировать вокруг себя Бахрейн, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые ранее пытались лавировать между сторонами. При этом, по официальным данным, Пентагон уже лишился более десяти единиц авиатехники, включая истребитель пятого поколения F-35A и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3G.
Аналитики считают, что Иран выиграл первый этап противостояния, однако его главная стратегия сдерживания в виде угрозы блокады Ормузского пролива не сработала в полной мере. Более того, Тегерану уже приходится идти на уступки, в частности, позволив Индии начать проводку своих нефтяных танкеров под прикрытием национальных ВМС.
Слабым звеном в обороне Ирана называют действия его прокси-сил. Ливанская «Хезболла», ослабленная предыдущими конфликтами с Израилем, снижает интенсивность ракетных обстрелов, не в силах остановить наземное наступление ЦАХАЛ в Ливане. Йеменские хуситы («Ансар Аллах») также не оказывают существенной поддержки Тегерану, что может быть связано с их подготовкой к возможному столкновению с Саудовской Аравией.
Несмотря на эти факторы, авторы канала уверены, что говорить о грядущем поражении Ирана преждевременно. Исход кампании решит предстоящая наземная фаза.
«Просто оккупировать острова Кешм, Харк и город Бендер-Аббас Вашингтону для победы будет мало. Главная цель — убрать иранские средства поражения, которые перекрывают Ормузский залив», — резюмирует «Военный оптимист».