4 автобусных маршрута продлят с 1 апреля в Нижнем Новгороде

Изменения затронут Сормовский, Автозаводский и Нижегородский районы, а на линии выведут дополнительные единицы транспорта.

В Нижнем Новгороде с 1 апреля изменится схема движения нескольких пассажирских маршрутов. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Так, маршрут № 74 продлят до поселка Комсомольский, что позволит разгрузить транспорт из Сормова в нагорную часть города. Количество автобусов на этом направлении увеличат до 10 единиц.

Существенные изменения коснутся и маршрута № 94: его продлят от площади Горького до микрорайона Верхние Печеры. Автобусы будут следовать через улицы Ванеева, Надежды Сусловой и Бринского, а их число на линии вырастет до 11. Также маршрут № 171 теперь будет курсировать от поселка Березовый клин до «Медвежьей долины», обеспечивая жителям удобный доступ к социальным объектам на улице Родионова.

Для жителей Автозаводского района организуют мультимодальную связь: маршрут № 99 продлят отдельными рейсами до поселка Нагулино. При этом привычное расписание от Гнилиц до Новостригинского кладбища останется прежним. По данным перевозчика, корректировки направлены на исключение предельной наполняемости транспорта и создание новых возможностей для пересадок.

Ранее 13 маршрутов автобусов изменили из-за оползня в центре Нижнего Новгорода.