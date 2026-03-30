4 автобусных маршрута продлят с 1 апреля в Нижнем Новгороде

Существенные изменения коснутся и маршрута № 94: его продлят от площади Горького до микрорайона Верхние Печеры. Автобусы будут следовать через улицы Ванеева, Надежды Сусловой и Бринского, а их число на линии вырастет до 11. Также маршрут № 171 теперь будет курсировать от поселка Березовый клин до «Медвежьей долины», обеспечивая жителям удобный доступ к социальным объектам на улице Родионова.