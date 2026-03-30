Новые правила для готовой еды введут в Волгограде

Производителям готовой еды в Волгограде, как и во всех регионах России предстоит работать по новым правилам: Роспотребнадзор предложил ужесточить требования к качеству и безопасности продукции для розницы и доставки.
Волгоградцам, которые регулярно заказывают готовые блюда, важно знать: в проекте постановления главного санитарного врача РФ прописаны обязательные нормы, которых сейчас не хватает в СанПиН. Производителей обяжут внедрить систему контроля аллергенов и пищевых добавок, обеспечить автоматизацию процессов не менее чем на 50%, а также соблюдать строгие правила охлаждения, хранения и транспортировки.
Отдельный пункт — запрет на размещение производств готовой еды в жилых домах, в том числе на нежилых этажах, чтобы защитить волгоградцев от шума, вибрации и загрязняющих веществ.
Сейчас почти две трети россиян (65%) покупают готовые блюда на ужин, 57% — на обед, поэтому вопрос безопасности стоит особенно остро. Роскачество уже разрабатывает ГОСТ на готовую еду, который позволит оценивать внедрение принципов ХАССП на всей цепочке поставок.
Для производителей детского питания требования будут ещё строже: выпуск готовой еды для детей до года и раннего возраста потребует оформления специального свидетельства.
Волгоградцам, которые выбирают готовую еду в магазинах или заказывают доставку, эксперты советуют обращать внимание на маркировку, сроки годности и условия хранения — новые правила призваны сделать этот выбор максимально безопасным.
