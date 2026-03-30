Роспатент зарегистрировал новый бренд «Сталинградский тополь»

Справка. Размножение Сталинградского тополя методом биотехнологий занимает около 8−9 месяцев, а адаптация микроклонов и выращивание саженцев проходят с апреля по октябрь. К этому моменту саженцы дерева достигают 1 м в высоту. Метод микроклонального размножения применяют в случае, если обычное черенкование неэффективно — особенно для старых деревьев, стандартных сортов или редких видов. Преимущества технологии заключаются в высокой скорости размножения, круглогодичной работе, стандартизации и сохранности уникальных признаков взрослого дерева.