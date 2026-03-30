В Калининградской области поставили памятник вождю пруссов (фото)

«Кто этот прусс и почему нам захотелось сделать ему памятник? В 1255 году Орден с войском короля Оттокара II покорил Самбию, тем самым закончив завоевание Пруссии. В этом же году был основан замок Кенигсберг. Однако… Спустя пять лет, осенью 1260 года, началось “Великое прусское восстание”, продлившееся 15 лет, до 1274 года. Основным героем восстания стал сын прусского вождя натангов — Геркус Мантас. В юношеском возрасте Мантаса взяли в заложники и отвезли в Магдебург, где дали образование и назвали Генрих Монте. Но вернувшись на родную землю он присоединился к восстанию. Информация о пруссах, борющихся за свою историческую родину, не нашла отклика в нашем регионе, в то время как в г. Клайпеда (Литва), именем Геркуса Мантаса названа одна из центральных улиц, и стоит посвященный ему монумент», — сообщают представители паблика.