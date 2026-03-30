Пострадавшую от БПЛА жительницу Таганрога на вертолете отправили в Ростов

Женщину, пострадавшую в результате воздушной атаки на Таганрог, на борту санитарной авиации направили в областной ожоговый центр в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.
Напомним, всего при налете пострадали восемь человек. Ряд жилых домов получил повреждения: пострадали несущие конструкции, выбиты стекла окон.
Для их жителей организованы пункты временного размещения. Те, кто предпочитает самостоятельно решить вопрос с жильем, могут рассчитывать на выплаты для съема квартиры.
На всех пострадавших объектах работают городские службы, а также комиссия по оценке ущерба. По итогам ее заключения станет понятно, можно ли дальше использовать эти здания. Кроме того, предстоит определить размеры компенсационных выплат.
Среди пострадавших объектов — школа № 26. В ближайшее время проведут техническое обследование строения. Скорее всего, детей переведут на учебу в другое здание.