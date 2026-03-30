За выходные на дорогах ЕАО два водителя вписались в столбы и заборы

В Облучье водитель въехал в забор и сбежал, но был быстро пойман.

Источник: Комсомольская правда

Дороги Еврейской автономной области за минувшие выходные стали ареной для нескольких ДТП. Всего зарегистрировано девять аварий, одна из которых закончилась травмами для водителя. В двух случаях автомобилисты не справились с управлением и врезались в препятствия. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Так, в селе Раздольное водитель Toyota Prius выбрал слишком высокую скорость, не соответствующую дорожным условиям, и врезался в металлический столб. Сам водитель получил телесные повреждения.

Еще одна авария произошла в Облучье. Там водитель Nissan Expert не удержал автомобиль на дороге и совершил наезд на металлический забор. После ДТП водитель попытался скрыться с места происшествия, но благодаря оперативным действиям сотрудников полиции был вскоре задержан.

Всего за выходные дни на дорогах региона произошло 9 аварий, в одной из них пострадал человек. Госавтоинспекция области напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.

