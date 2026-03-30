На Ставрополье обновят еще 2 участка трассы Невинномысск — Эрсакон

Об этом сообщили в правительстве региона. Их длина составляет 6,5 км. Специалисты обновят покрытие проезжей части и укрепят обочины. «Региональная дорога Невинномысск — Эрсакон обеспечивает транспортное сообщение между селом Веселым и хутором Калиновским. В прошлом году уже было отремонтировано два участка этой дороги общей протяженностью 5,5 км. Немаловажно, что дорога соединяет Ставропольский край с Карачаево-Черкесской республикой, а качественная дорога способствует развитию туризма», — подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа.