На Ставрополье обновят еще 2 участка трассы Невинномысск — Эрсакон

Еще два участка автодороги Невинномысск — Эрсакон на территории Ставропольского края приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Об этом сообщили в правительстве региона. Их длина составляет 6,5 км. Специалисты обновят покрытие проезжей части и укрепят обочины. «Региональная дорога Невинномысск — Эрсакон обеспечивает транспортное сообщение между селом Веселым и хутором Калиновским. В прошлом году уже было отремонтировано два участка этой дороги общей протяженностью 5,5 км. Немаловажно, что дорога соединяет Ставропольский край с Карачаево-Черкесской республикой, а качественная дорога способствует развитию туризма», — подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.