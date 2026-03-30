Дальний Восток помогает Донбассу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дальний восток в 2026 году восстановит социальную инфраструктуру в 22 населённых пунктах шести муниципальных образований ДНР с численностью более 200 тысяч человек.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дальний восток в 2026 году восстановит социальную инфраструктуру в 22 населённых пунктах шести муниципальных образований ДНР с численностью более 200 тысяч человек.

Об этом рассказала пресс-служба вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

К восстановлению запланировано 107 объектов, включая девять школ, семь детских садов, четыре спортивных площадки и зала, три дома культуры, три медицинских учреждения, 7,5 километров водоводов, 58894,9 квадратных метров дорог. Сейчас работы ведутся на 57 объектах. Также продолжится передача гуманитарных грузов. С начала 2026 года уже передано 34 тонны гуманитарной помощи.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

