К 1 сентября в Дагестане откроют новый детсад и 8 современных школ

Восемь новых школ и современный детский сад планируют открыть к 1 сентября 2026 года на территории Республики Дагестан, сообщили в администрации главы региона. Это отвечает целям и задачам нацпроектов «Семья» и «Молодёжь и дети».
Детский сад, рассчитанный на 108 воспитанников, появится в поселке Бавтугай. А новые школы в общей сложности будут вмещать более 4,2 тыс. учащихся.
Кроме того, еще два современных образовательных учреждения введут в эксплуатацию в республике до конца 2027 года. Речь идет о школе на 800 мест в поселке Шамилькала и детском саду на 240 воспитанников в Каспийске.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Нацпроект «Молодёжь и дети», в свою очередь, направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.