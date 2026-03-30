В Кузбассе организовали этнопутешествие «Тайны Сибири»

Мероприятие началось с представления театра «Чорчок». Зрителям с помощью теневых образов рассказали шорскую народную сказку «Муравей Кмыс». Затем участники мероприятия лепили изделия из голубой глины. Также для них подготовили испытание в импровизированной шахте. В ней были узкие проходы, обвалы и слабое освещение. Таким образом гостей мероприятия познакомили с непростыми условиями работы шахтеров прошлого века. А завершилось событие концертом, на котором участники путешествия насладились музыкой коренных народов Сибири.