В Кузбассе организовали этнопутешествие «Тайны Сибири»

Этнопутешествие «Тайны Сибири», посвященное Году единства народов России, организовали в Центре культурного развития Березовска в Кузбассе при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации городского округа.
Мероприятие началось с представления театра «Чорчок». Зрителям с помощью теневых образов рассказали шорскую народную сказку «Муравей Кмыс». Затем участники мероприятия лепили изделия из голубой глины. Также для них подготовили испытание в импровизированной шахте. В ней были узкие проходы, обвалы и слабое освещение. Таким образом гостей мероприятия познакомили с непростыми условиями работы шахтеров прошлого века. А завершилось событие концертом, на котором участники путешествия насладились музыкой коренных народов Сибири.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.