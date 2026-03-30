Назаровская ГРЭС начала подготовку к отопительному сезону

На Назаровской ГРЭС стартовала подготовка к отопительному периоду 2026−2027 годов. Общий объем вложений Сибирской генерирующей компании в ремонтную и инвестиционную программу станции составит 3,1 млрд рублей. На предприятии утвердили комплексный план организационных и технических мероприятий. Один из ключевых этапов — гидравлические испытания теплосетей, которые пройдут в мае и в конце лета. Они позволяют выявить скрытые дефекты после завершения отопительного сезона. Летом специалисты устраняют выявленные повреждения и проводят плановые ремонты, включая замену труб. Перед началом подачи тепла сети дополнительно проверят повышенным давлением. В этом году планируется заменить 2,5 километра тепловых сетей. Часть работ проведут без отключения потребителей — с применением временных трубопроводов. Основные ремонтные участки находятся в районе городского суда и по адресу: улица Карла Маркса, 44. Здесь ранее выявили серьезные дефекты, требующие полной замены тепломагистрали. [caption id= «attachment_363366» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба СГК[/caption] Как отметил генеральный директор станции Дмитрий Морозов, центральный участок теплосети обеспечивает теплом значительную часть города. Участок теплосети в центральной части города обеспечивает теплом 8-й и 10-й микрорайоны, а также сектор от улицы Карла Маркса до поселков Горняк и Механизация. Кроме того, здесь расположены социально значимые объекты: школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Поэтому важно довести до конца все работы, которые были начаты здесь 2 года назад, — отметил Дмитрий Морозов. Ранее в этом районе уже обновили несколько участков сетей, в том числе в районе улицы Чулымской, у магазина «Виктория» и рядом с детской поликлиникой. Дополнительные работы запланированы в поселке Бор, в районе больничного городка на улице Черняховского. В рамках подготовки также пройдут противоаварийные тренировки с участием городских служб и предприятий. Энергетики отработают действия при возможных нештатных ситуациях в системе теплоснабжения. Итогом подготовки станет получение паспорта готовности к отопительному сезону. В прошлом году город получил этот документ, а зима прошла без сбоев в теплоснабжении и электроснабжении.