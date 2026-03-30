На прибрежном склоне в центре Светлогорска разрешили вырубить 164 дерева для строительства гостиницы. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации муниципалитета.
Вырубку проведут на участке с кадастровым номером 39:17:010004:1048 на улице Динамо. Территория площадью 4,5 тысячи квадратных метров располагается на склоне рядом с серпантинным спуском. Там разрешили спилить 130 клёнов, 13 ольх, семь вязов, шесть берёз, три дуба, три липы, один граб и одну грушу. На участке сохраняется 38 деревьев.
Взамен вырубаемых появятся новые растения. Согласно проекту компенсационного озеленения, высадят 135 деревьев: 38 каштанов, 28 вязов, 21 вишню, 17 ликвидамбаров, 16 дубов, 15 берёз. Для них подобрали место в Лиственничном парке Светлогорска.
Порубочный билет выдали ООО СЗ «КДС Девелопмент». Компания возводит на участке рядом с серпантинным спуском пятиэтажную гостиницу. Разрешение на строительство действует до октября 2030 года.
В апреле 2025-го градостроительный совет одобрил концепцию гостиницы на склоне в Светлогорске. Тогда сообщали, что в новом пятиэтажном отеле обустроят 116 номеров, ресторан и помещения под магазины. Также появится парковка на 37 автомобилей. Въезд на стоянку намерены сделать с променада.
По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО СЗ «КДС Девелопмент» является Елена Вакуленко. Учредителями выступают Роман Андреянов, Ирина Казакова и Анатолий Авраменко. На сайте «Дом.рф» указано, что организация входит в группу компаний «СК МПК» Леонида Кухарева — одного из крупнейших застройщиков региона.