Система теплоснабжения АО «ОКО» работает на минимальных параметрах в соответствии с температурой наружного воздуха

Для обеспечения более комфортного температурного режима в домах и социальных объектах, а также в связи с поступающими обращениями жителей, котельные и центральные тепловые пункты АО «Объединенный коммунальный оператор» переведены на минимально возможные теплогидравлические параметры. Температурный график для источников задается в соответствии с температурой наружного воздуха, которая ближайшие дни, согласно прогнозам, в дневные часы в среднем будет достигать +15 градусов.
При потеплении теплоснабжающее оборудование работает в минимально необходимых для нагрева горячей воды режимах. Технический персонал контролирует погодные изменения и следит за параметрами на источниках. Управляющие организации при наличии технической возможности регулируют работу внутридомовых систем отопления для равномерного распределения теплоносителя по стоякам в зависимости от потребности.
Существенно снизить температуру теплоносителя нельзя из-за того, что котлы работают, в том числе, на нагрев горячей воды, температура которой должна быть не ниже 60 градусов. Отопительный период будет продолжаться до выхода соответствующего постановления администрации города о его завершении. В настоящий момент переводить теплоэнергетический комплекс на летний гидравлический режим преждевременно, поскольку для весеннего периода в существующих климатических условиях характерны резкие похолодания и ощутимые суточные колебания температуры.
Напомним, что жители, у которых отопительные приборы оборудованы регуляторами теплоотдачи, могут самостоятельно устанавливать комфортную для себя температуру в помещениях.