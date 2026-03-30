Система теплоснабжения АО «ОКО» работает на минимальных параметрах в соответствии с температурой наружного воздуха

Существенно снизить температуру теплоносителя нельзя из-за того, что котлы работают, в том числе, на нагрев горячей воды, температура которой должна быть не ниже 60 градусов. Отопительный период будет продолжаться до выхода соответствующего постановления администрации города о его завершении. В настоящий момент переводить теплоэнергетический комплекс на летний гидравлический режим преждевременно, поскольку для весеннего периода в существующих климатических условиях характерны резкие похолодания и ощутимые суточные колебания температуры.