В Пермском крае сотрудников больницы незаконно лишили выплат на сумму 10 млн рублей

КУНГУРСКИЙ ОКРУГ, 30 марта, ФедералПресс. В Кунгуре более полусотни сотрудников местной больницы незаконно лишили специальных социальных выплат. Восстановить их права удалось после вмешательства прокуратуры и суда.

«Было установлено, что 51 сотруднику ГБУЗ ПК “Кунгурская больница” специальные соцвыплаты не производили из-за отсутствия в наименовании медучреждения указания на обслуживание территории всего муниципального округа», — пояснили в городской прокуратуре Кунгура.

В итоге ее руководитель вышел с иском в суд, чтобы обязать руководство больницы и реготделение Соцфонда РФ включить сотрудников медучреждения в специальный реестр для получения выплат. Суд требования прокурора удовлетворил. В итоге сотрудникам больницы выплатили свыше 10 млн рублей.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.