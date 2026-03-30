Подтвердить возраст через MAX можно будет в магазинах Красноярского края

С 1 сентября 2026 года жители Красноярского края получат новый способ подтверждения возраста и права на льготы при совершении покупок. Законодательные изменения, утвержденные Правительством РФ, позволят использовать для этих целей мессенджер MAX.
Это означает, что в любом магазине края, где будет внедрена соответствующая система, можно будет подтвердить свои данные, не предъявляя физически паспорт или другой документ.
Важно подчеркнуть, что выбор способа подтверждения остается за покупателем. Любой гражданин вправе выбрать: использовать ли электронный сервис MAX или по-прежнему предъявлять паспорт или иной документ, предусмотренный законом. Продавцы не имеют права настаивать на использовании только одного способа или отказывать в обслуживании, если предоставленные данные действительны.
До сентября у всех торговых точек края есть время для подготовки: необходимо будет установить соответствующее программное обеспечение и провести обучение персонала.
«Мы ожидаем, что с сентября процедура подтверждения возраста и льгот станет для жителей края максимально удобной, — прокомментировал министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков. — Граждане получат право выбора — показать паспорт или воспользоваться MAX. Наша задача — обеспечить, чтобы к моменту вступления новых правил бизнес был готов, и не возникало никаких отказов или задержек. Время для этого достаточно, и мы надеемся, что все пройдет гладко».
