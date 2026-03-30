Хирурги охладили и остановили сердце младенцу с тяжелой болезнью на Кузбассе

Малышку нескольких дней от роду с тяжелым врожденным заболеванием спасли врачи на Кузбассе. Как рассказали в издании vse42.ru, ребенка пришлось охладить и остановить кровообращение.
У новорожденной диагностировали коарктацию аорты — опасное сужение сосуда. Из-за этого нижняя половина тела получала меньше крови, развивалась недостаточность почек, кишечника и печени.
На третий день жизни врачи провели первую операцию. Через прокол на бедренной артерии они установили стент, расширивший просвет аорты.
Спустя неделю, когда состояние ребенка стабилизировалось, специалисты провели повторное вмешательство. Во время операции кровообращение остановили на 20−30 минут. Работать продолжал только головной мозг. Чтобы защитить внутренние органы, тело малышки охладили до +26 — +28 градусов.
Хирурги удалили стент, иссекли суженный участок аорты и сшили сосуд. Порок устранен. Ребенок будет жить.
