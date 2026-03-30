Строительство новой поликлиники в кузбасском Киселевске завершено на 65%

Современную поликлинику строят в микрорайоне Красный Камень в кузбасском городе Киселевске при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Техническая готовность лечебного учреждения составляет 65%, сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
Специалисты уже обустроили фасад здания и почти завершили укладку инженерных коммуникаций. Сейчас они готовятся к выполнению внутренней отделки помещений.
Новое медучреждение рассчитано на 450 посещений в смену. Всего к нему будут прикреплены более 23 тыс. человек. Открыть поликлинику планируют уже в этом году.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.