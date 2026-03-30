Первые «дачные» электрички начнут курсировать в Нижегородской области с 4 апреля

В Нижегородской области назначили первые «дачные» электрички: они начнут курсировать уже с 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
С 4 апреля на Арзамасском направлении по субботам и воскресеньям назначены следующие электропоезда:
Нижний Новгород — проспект Гагарина, отправление в 06:40, прибытие в 08:16. Проспект Гагарина — Суроватиха, отправление в 08:28, прибытие в 10:34. Кустовая — Суроватиха, отправление в 07:40, прибытие в 09:39. Суроватиха — пр. Гагарина, отправление в 14:01, прибытие в 16:03. Суроватиха — Кустовая, отправление в 15:10, прибытие в 16:49.
Также ежедневно будет курсировать электричка от проспекта Гагарина до Моховых гор. Электропоезд будет отправляться в 16:11 и прибывать на конечную станцию в 17:33.
