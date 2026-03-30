В Таганроге учеников школы № 26 планируют перевести в другое здание

В Таганроге во время ночной атаки БПЛА ущерб получила школа № 26. Глава города Светлана Камбулова дополнительно прокомментировала ситуацию после осмотра пострадавших зданий.
— Школа № 26 получила серьезные повреждения. В ближайшее время проведут техническое обследование здания. По его результатам будет принято решение о переводе учебного процесса в другое здание, чтобы дети могли продолжить занятия в безопасных условиях, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.
Глава города добавила, что с утра 30 марта на всех пострадавших объектах работают городские службы. Оценивается нанесенный ущерб. По заключениям специалистов будут судить о состоянии домов и определят размеры компенсаций.
— Для жителей уже организованы пункты временного размещения. Те, кто самостоятельно решают вопрос с жильем, могут рассчитывать на выплаты для найма жилого помещения, — добавила Светлана Камбулова.
Ранее сообщалось, что в Таганроге пострадали школа, 12 многоквартирных и 27 частных домов и десять машин. Повреждения получили три предприятия. Погиб один человек, еще восемь обратились за медицинской помощью, одна женщина была госпитализирована.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.