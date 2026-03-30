В Зеленоградском округе вводят особый противопожарный режим

Он будет действовать с 6 по 30 апреля.

С 6 по 30 апреля 2026 года на территории Зеленоградского муниципального округа вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Речь, как уточняется, идёт об усилении контроля за пожарной безопасностью и введении муниципального уровня реагирования на природные пожары. Дополнительные меры будут действовать на всей территории округа.

Службам поручено провести инструктажи и тренировки с сотрудниками организаций, отработать действия при возникновении пожара и организовать дежурство мобильной оперативной группы комиссии по ЧС и пожарной безопасности.

Жителям рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и быть особенно внимательными в этот период.