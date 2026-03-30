Страховщики напомнили нижегородцам об изменении цены ОСАГО с апреля

С 1 апреля 2026 года в России коэффициент бонус-малус (КБМ), влияющий на стоимость ОСАГО, будет автоматически пересчитываться ежегодно с первого дня весны. Для водителей, ставших виновниками ДТП, КБМ увеличится, а для тех, кто не попадал в аварии, — снизится. Об этом сообщает ТАСС.
Изменения основаны на нормативных актах Центрального банка РФ, включая указание № 6007-У от 8 декабря 2021 года.
Текущие значения КБМ варьируются от 0,46 до 3,92, влияя на стоимость страховки. Для новых водителей КБМ устанавливается на уровне 1,17.
Если в полисе указано неограниченное количество водителей, КБМ определяется по этому коэффициенту. В случае, когда за рулём могут находиться только определённые лица, информация о каждом из них вносится в договор. КБМ в этом случае рассчитывается на основе данных о водителе с наибольшим коэффициентом.
При расчёте учитываются все страховые выплаты и компенсации из автоматизированной информационной системы (АИС) страхования. Если данные о предыдущих авариях отсутствуют, КБМ автоматически устанавливается на уровне 1,17.
