Единый портал исторической недвижимости запустили в Нижегородкой области

Цифровая платформа объединила информацию о десятках памятников архитектуры для привлечения инвесторов к их восстановлению.

В Нижегородской области начал работу единый портал исторической недвижимости. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX. Новый ресурс призван стать эффективным инструментом для сохранения культурного наследия региона, который глава области назвал «настоящим музеем под открытым небом». Основная задача площадки — сделать процесс привлечения бизнеса к реставрации старинных зданий максимально прозрачным.

На данный момент на сайте доступна подробная информация по 80 объектам, и этот перечень будет регулярно пополняться. Для каждого здания подготовлена индивидуальная карточка, включающая технические характеристики, историческую справку, актуальные фотографии и геометку. Особенностью портала является возможность в режиме реального времени отслеживать памятники, по которым уже объявлены активные торги.

В настоящее время на аукцион выставлено пять объектов культурного наследия (ОКН). Глеб Никитин выразил уверенность, что помощь инвесторов станет ключевым фактором в сохранении истории для будущих поколений. Инвесторы смогут использовать портал как единое окно для выбора площадок под реализацию новых проектов в исторической среде.

Ранее нижегородский квартал церкви Трех Святителей внесли в реестр ОКН.