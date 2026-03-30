Нижегородская область помогает восстанавливать леса ДНР

Нижегородская область включилась в работу по восстановлению лесов Донецкой народной республики. Регион направил четыре килограмма семян сосны обыкновенной в Лужский лесосеменной селекционно-семеноводческий центр. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.
Семена собрали на землях лесного фонда Нижегородской области, и они уже адаптированы к климату Донбасса. В Лужском центре из них вырастят саженцы с закрытой корневой системой. Такой подход помогает растениям быстрее приживаться и дает больше шансов вырасти в полноценный лес.
Министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев отметил, что помощь в восстановлении лесов ДНР — это вклад в сохранение экологического баланса и биоразнообразия региона. Он выразил уверенность, что совместная работа позволит восстановить лесные массивы республики и сохранить природное наследие для будущих поколений.
Важно отметить, что поставки семян носят системный характер. В прошлом году в ДНР уже отправили девять килограммов семян сосны обыкновенной. Помимо посевного и посадочного материалов регион делится также методиками, технологиями и опытом восстановления лесов.
В региональном Минлесхозе напомнили, что Нижегородская область и ДНР сотрудничают с 2022 года в рамках специального соглашения. Оно касается не только восстановления лесов, но и развития всей лесной инфраструктуры республики. Например, в 2024 году в Амвросиевском лесхозе появилось Нижегородское лесничество. В прошлом году туда отправили партию гуманитарной помощи. Лесные пожарные получили мотопомпы, радиостанции, ранцевые огнетушители и другое оборудование для борьбы с огнем. Лесничим передали мерные вилки и буссоли, а охотинспекторам — видеорегистраторы. Все это должно сделать работу в лесах ДНР более эффективной и безопасной.
Вся эта работа является частью федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие». Его запустили в 2025 году по поручению президента Владимира Путина. Основная идея нацпроекта заключается в заботе об окружающей среде и повышении ее комфортности для жизни людей.
Напомним, 14 тысяч гектаров леса восстановят в Нижегородской области в 2026 году. Для будущих посадок в регионе уже подготовили 30 тонн шишек и плодов.