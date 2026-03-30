Нижегородская область помогает восстанавливать леса ДНР

В региональном Минлесхозе напомнили, что Нижегородская область и ДНР сотрудничают с 2022 года в рамках специального соглашения. Оно касается не только восстановления лесов, но и развития всей лесной инфраструктуры республики. Например, в 2024 году в Амвросиевском лесхозе появилось Нижегородское лесничество. В прошлом году туда отправили партию гуманитарной помощи. Лесные пожарные получили мотопомпы, радиостанции, ранцевые огнетушители и другое оборудование для борьбы с огнем. Лесничим передали мерные вилки и буссоли, а охотинспекторам — видеорегистраторы. Все это должно сделать работу в лесах ДНР более эффективной и безопасной.