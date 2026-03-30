В Красноярском крае за год банкротами признали почти 7 тысяч человек

В 2025 году в России банкротами признали более 560 тысяч граждан. Из них на долю Красноярского края пришлось 6989 человек.
Арбитражный суд региона рассказал, что 39 должникам в удовлетворении исков отказали. Причины — сокрытие имущества, непредоставление сведений о доходах, уклонение от передачи денег в конкурсную массу, а также подозрительные сделки накануне банкротства.
В среднем процедура банкротства гражданина длится от полугода до нескольких лет. При подаче заявления должник обязан внести на депозит суда деньги на выплату вознаграждения финансовому управляющему и оплату текущих расходов — публикаций в реестре, почтовых отправлений и других.
В суде также отметили, что к отказу в освобождении от долгов могут привести и другие нарушения: заключение сделок по отчуждению имущества перед банкротством, формирование долгов в короткий срок без стабильного дохода, а также уголовные дела по экономическим статьям.
