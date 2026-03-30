На Урале создали экологичный стройматериал из отходов угольной промышленности

Как рассказали в вузе, ключевым компонентом нового стройматериала стала перемолотая в пудру красноватая земля, которая десятилетиями лежит в виде холмов-терриконов рядом со старыми шахтами. В ее составе много оксидов кремния, алюминия и железа, что придает ей потенциальную способность взаимодействовать с другими компонентами смеси. Находясь на поверхности, она наносит вред окружающей среде. Ученые собрали образцы этих отходов, высушили их и размололи до состояния пудры с высокой удельной поверхностью. Для достижения наилучшего эффекта исследователи создали модификатор, который повышает пластичность смеси, снижает потребность в воде и повышает плотность структуры. В состав легкого бетона добавили и высокопрочный гипс, который существенно усиливает каркас материала.