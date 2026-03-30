Доброволец СВО: армия воспитывает настоящих мужчин

Очередная отправка новой группы добровольцев, готовых работать в команде операторов БПЛА, состоялась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает военный комиссариат Нижегородской области.
«СВО 21 века — это война технологий. У кого они больше развиты, за тем и будет победа», — отметил доброволец из Хабаровска. «В войска беспилотных систем решил пойти, потому что люблю координировать людей. В тяжелых ситуациях умею принимать “холодные” решения и всегда довожу важные дела до конца», — сказал будущий дроновод их Москвы.
Председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по вопросам госвласти, местного самоуправления и регламенту (фракция «Единая Россия») Владимир Паков напомнил, что для добровольцев СВО и членов их семей в регионе организованы различные меры поддержки.
«Ребята, которые идут служить, должны быть уверены: пока они осваивают современные технологии войны и приближают победу, дома позаботятся о членах их семей», — подчеркнул Паков.
Напомним, особенностью контракта с подразделением войск БПЛА является гарантия службы не на передовой. В Нижегородской области, помимо федеральных мер поддержки, работает механизм заключения военных социальных контрактов, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.
