В Красноярском крае повара детсадов получили надбавки после проверки прокуратуры

30 марта стало известно, что после вмешательства прокуратуры Красноярского края получили положенные выплаты несколько работников детсадов.
В Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе 13 поваров из двух детских садов, «Тополёк» и «Берёзка», почти год трудились в горячих цехах, не зная, что за такие условия им положена доплата. Прокуратура заинтересовалась этой ситуацией и начала проверку.
Работодатели не захотели добровольно разбираться в проблеме и проигнорировали требования закона. Общий долг перед сотрудниками превысил 60 тысяч рублей.
Тогда прокуратура подала в суд, чтобы взыскать с учреждений недоплаченные деньги. Суд встал на сторону поваров. Прокурор взял на контроль выполнение решения.