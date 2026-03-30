В Красноярском крае повара детсадов получили надбавки после проверки прокуратуры

Поварам детсадов в Дзержинско-Тасеевском округе доплатили за вредность.

Источник: Комсомольская правда

30 марта стало известно, что после вмешательства прокуратуры Красноярского края получили положенные выплаты несколько работников детсадов.

В Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе 13 поваров из двух детских садов, «Тополёк» и «Берёзка», почти год трудились в горячих цехах, не зная, что за такие условия им положена доплата. Прокуратура заинтересовалась этой ситуацией и начала проверку.

Работодатели не захотели добровольно разбираться в проблеме и проигнорировали требования закона. Общий долг перед сотрудниками превысил 60 тысяч рублей.

Тогда прокуратура подала в суд, чтобы взыскать с учреждений недоплаченные деньги. Суд встал на сторону поваров. Прокурор взял на контроль выполнение решения.