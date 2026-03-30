В Бугульме кафе «Дружба Халяль» закрыли на 15 суток из-за кишечной палочки

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в отобранных в заведении пробах и смывах обнаружили кишечную палочку. Во время проверки сотрудники ведомства также выяснили, что в кафе нарушен режим мытья кухонной посуды и не соблюдается температурный режим при хранении салатов. Кроме того, в заведении не было дезинфицирующих средств, а блюда готовились из продуктов без маркировки.