Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бугульме кафе «Дружба Халяль» закрыли на 15 суток из-за кишечной палочки

В заведении отсутствовали дезинфицирующие средства, а блюда готовились из продуктов без маркировки.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Бугульме приостановил на 15 суток деятельность кафе «Дружба Халяль», которое расположено на улице Ленина.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в отобранных в заведении пробах и смывах обнаружили кишечную палочку. Во время проверки сотрудники ведомства также выяснили, что в кафе нарушен режим мытья кухонной посуды и не соблюдается температурный режим при хранении салатов. Кроме того, в заведении не было дезинфицирующих средств, а блюда готовились из продуктов без маркировки.

С реализации были сняты четыре партии продукции общим весом 14 килограммов. На владельца кафе составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, помещения опечатаны.