В Бугульме кафе «Дружба Халяль» закрыли на 15 суток из-за кишечной палочки

Суд в Бугульме приостановил на 15 суток деятельность кафе «Дружба Халяль», которое расположено на улице Ленина.
Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в отобранных в заведении пробах и смывах обнаружили кишечную палочку. Во время проверки сотрудники ведомства также выяснили, что в кафе нарушен режим мытья кухонной посуды и не соблюдается температурный режим при хранении салатов. Кроме того, в заведении не было дезинфицирующих средств, а блюда готовились из продуктов без маркировки.
С реализации были сняты четыре партии продукции общим весом 14 килограммов. На владельца кафе составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, помещения опечатаны.